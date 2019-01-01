Стамболи (Стамболи) Биана Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стамболи (Стамболи) Биана Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1930

Дата смерти

?.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930

Отец: Стамболи Абрам (Адам) Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1954

Дочь: Забалуева Карина Тенгизовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1959

Сын: Сеферов Бекир Шевкетович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.09.1961

Дочь: Эльвира Шевкетовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.01.2019
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