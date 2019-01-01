Стамболи (Стамболи) Биана Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1930
Дата смерти?.01.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1930
Отец: Стамболи Абрам (Адам) Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1954
Дочь: Забалуева Карина Тенгизовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.05.1959
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.09.1961
Дочь: Эльвира Шевкетовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.01.2019