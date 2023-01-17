Аксёнов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.04.1867 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
14.04.1867 ст.
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Невьянской почтовой конторы почтмейстер, титулярный советник. - 35 лет, от горячки // Исповедовал и приобщал священник П. ШИШЕВ. - Отпет соборне (ГАСО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 235. Л. 288 об.-289)
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