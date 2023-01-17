Аксёнов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.04.1867 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
14.04.1867 ст.
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Невьянской почтовой конторы почтмейстер, титулярный советник. - 35 лет, от горячки // Исповедовал и приобщал священник П. ШИШЕВ. - Отпет соборне (ГАСО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 235. Л. 288 об.-289)