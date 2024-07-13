Слабко (Лысько) Татьяна Васильевна 09.11.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слабко (Лысько) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Ясиноватая

Дата рождения

09.11.1954

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1954

Отец: Лысько (Лесько) Василий Григорьевич

Мать: Лысько (Кривендина) Анна Федотовна

Бракосочетание
28.07.1978

Муж: Слабко Александр Владимирович

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слабко Александр Владимирович

Рождение ребёнка
28.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слабко Александр Владимирович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.06.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слабко Александр Владимирович

Радужный, город Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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