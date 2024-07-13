Слабко (Лысько) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1954
Бракосочетание
28.07.1978
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.01.1980
Рождение ребёнка
28.08.1986
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.06.1993
Радужный, город Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра