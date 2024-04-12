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Соколов Андрей Григорьевич

Место рождения

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Соколов Григорий Антонович

Мать: Соколова Устинья Матвеевна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
21.01.1902

Жена: Соколова Ульяна Куприяновна

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1904

Сын: Соколов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Соколова Ульяна Куприяновна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Соколова Ульяна Куприяновна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Соколова Ульяна Куприяновна

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Смерть
Неизвестно
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