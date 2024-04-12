Соколов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
21.01.1902
Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1904
Сын: Соколов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Соколова Ульяна Куприяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Соколова Ульяна Куприяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Соколова Ульяна Куприяновна
Смерть
Неизвестно