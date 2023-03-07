Шавкунова (Родигина) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШавкунова (Родигина) Ксения Иванова

Шавкунова (Родигина) Ксения Иванова

avatar

Место рождения

поч. Ключевский, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ключевский, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Феврония Иванова

Отец ребёнка: Шавкунов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Шавкунов Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Шавкунов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавкунов Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close