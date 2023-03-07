Шавкунова (Родигина) Ксения Иванова
Место рожденияпоч. Ключевский, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Ключевский, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Феврония Иванова
Отец ребёнка: Шавкунов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Шавкунов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шавкунов Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762