Перминов Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Вагина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Вагина Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагина Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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