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Varis (Waris) Pietari Heikinpoika

Место рождения

Mälkölä, Muolaa, Viipuri, Finland

Дата рождения

14.09.1813

Дата смерти

04.03.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1813

Отец: Varis (Waris) Heikki Juhonpoika

Мать: Waris (Varis) (Kultanen) Maria Pietarintytär

Бракосочетание
24.06.1839

Жена: Waris (Varis) (Salakka) Helena Antintytär

Рождение ребёнка
06.03.1840

Сын: Varis (Waris) Juho Pietarinpoika

Мать ребёнка: Waris (Varis) (Salakka) Helena Antintytär

Рождение ребёнка
04.07.1842

Дочь: (Varis (Waris)) Marja Pietarintytär

Мать ребёнка: Waris (Varis) (Salakka) Helena Antintytär

Смерть
04.03.1844

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