Varis (Waris) Pietari Heikinpoika
Место рожденияMälkölä, Muolaa, Viipuri, Finland
Дата рождения14.09.1813
Дата смерти04.03.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1813
Бракосочетание
24.06.1839
Рождение ребёнка
06.03.1840
Сын: Varis (Waris) Juho Pietarinpoika
Мать ребёнка: Waris (Varis) (Salakka) Helena Antintytär
Рождение ребёнка
04.07.1842
Дочь: (Varis (Waris)) Marja Pietarintytär
Мать ребёнка: Waris (Varis) (Salakka) Helena Antintytär
Смерть
04.03.1844