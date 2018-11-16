Шудегов Михаил
Место рожденияд. Укан, Удмуртия
Дата рождения16.11.1832
Дата смерти10.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1832
Отец: Шудегов Константин
Мать: Шудегова Татьяна
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Шудегова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Григорий
Мать ребёнка: Шудегова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шудегова Анастасия
Смерть
10.04.1903
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Причина смерти: чахотка