Шудегов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегов Михаил

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Место рождения

д. Укан, Удмуртия

Дата рождения

16.11.1832

Дата смерти

10.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1832

Отец: Шудегов Константин

Мать: Шудегова Татьяна

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Шудегова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Григорий

Мать ребёнка: Шудегова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шудегова Анастасия

Смерть
10.04.1903
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Причина смерти: чахотка
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