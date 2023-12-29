Малафеева (Тихомирова) Лидия Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1872
Дата смерти24.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
Муж: Малафеев Алексей
Рождение ребёнка
18.05.1901
Дочь: Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Малафеев Алексей
Рождение ребёнка
17.05.1909
Дочь: Готовцева (Малафеева) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Малафеев Алексей
Смерть
24.03.1956