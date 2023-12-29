Малафеева (Тихомирова) Лидия Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеева (Тихомирова) Лидия Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1872

Дата смерти

24.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1900

Муж: Малафеев Алексей

Рождение ребёнка
18.05.1901

Дочь: Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Малафеев Алексей

Рождение ребёнка
17.05.1909

Дочь: Готовцева (Малафеева) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Малафеев Алексей

Смерть
24.03.1956

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