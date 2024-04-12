Жекураева наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жекураева наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ол
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курышов Алексей отец АА + НА

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жекураев Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жекураева Нэлля Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жекураева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жекураева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Жекураев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жекураев Василий

Смерть
Неизвестно

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