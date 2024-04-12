Жекураева наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курышов Алексей отец АА + НА
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жекураев Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жекураева Нэлля Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жекураева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жекураева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Жекураев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жекураев Василий
Смерть
Неизвестно