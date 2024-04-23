Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна
Место рожденияс.Южаково Пригородного р-она Свердловской обл.
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паутов Елисей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паутов Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович
Бракосочетание
31.01.1910
Рождение ребёнка
04.01.1911
Сын: Паутов Афанасий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Паутов Федот Лаврентьевич
Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Паутов (Pautov) Александр Лаврентьевич (Aleksandr Lavrentyevich)
Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович
Смерть
Неизвестно