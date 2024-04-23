Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Паньшина) Софья Никифоровна

Место рождения

с.Южаково Пригородного р-она Свердловской обл.

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Елисей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович

Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Паутов Лаврентий Илларионович

Рождение ребёнка
04.01.1911

Сын: Паутов Афанасий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Паутов Федот Лаврентьевич

Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Паутов (Pautov) Александр Лаврентьевич (Aleksandr Lavrentyevich)

Отец ребёнка: Паутов Лаврентий Илларионович

Смерть
Неизвестно

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