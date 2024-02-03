Ятульчик Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Пономарёв Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоушкина (Пономарёва) Жанна Валентиновна
Отец ребёнка: Антропов Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шило (Антропова) Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Пономарёв Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1968
Дочь: Мокина (Антропова) Лариса Валентиновна
Отец ребёнка: Антропов Валентин Васильевич
Смерть
Неизвестно