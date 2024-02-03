Ятульчик Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ятульчик Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ятульчик Сергей Игнатьевич

Мать: Починская Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Пономарёв Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоушкина (Пономарёва) Жанна Валентиновна

Отец ребёнка: Антропов Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шило (Антропова) Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Пономарёв Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1968

Дочь: Мокина (Антропова) Лариса Валентиновна

Отец ребёнка: Антропов Валентин Васильевич

Смерть
Неизвестно

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