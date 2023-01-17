Лубочникова (Аносова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубочникова (Аносова) Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1907

Муж: Лубочников Ефим Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.06.1910

Сын: Лубочников Иван Ефимович

Отец ребёнка: Лубочников Ефим Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.10.1918

Сын: Лубочников Иаков Ефимович

Отец ребёнка: Лубочников Ефим Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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