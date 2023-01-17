Лубочникова (Аносова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1907
Рождение ребёнка
15.06.1910
Отец ребёнка: Лубочников Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
09.10.1918
Сын: Лубочников Иаков Ефимович
Отец ребёнка: Лубочников Ефим Кириллович
Смерть
Неизвестно