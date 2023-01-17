Зубарев Прохор Прохорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817 ст.
Дата смерти24.11.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817 ст.
Отец: Зубарев Прохор Михайлович
Мать: - Василиса -
Бракосочетание
10.09.1841
Бракосочетание
10.09.1841 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1842 ст.
Сын: Зубарев Парамон Прохорович
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1843 ст.
Сын: Зубарев Парамон Прохорович
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Никитична
Смерть
24.11.1846 ст.