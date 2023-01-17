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Зубарев Прохор Прохорович

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Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1817 ст.

Дата смерти

24.11.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817 ст.

Отец: Зубарев Прохор Михайлович

Мать: - Василиса -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.09.1841

Жена: Коновалова Ирина Никитична

Бракосочетание
10.09.1841 ст.

Жена: Коновалова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
22.11.1842 ст.

Сын: Зубарев Парамон Прохорович

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Никитична

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1843 ст.

Сын: Зубарев Парамон Прохорович

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Никитична

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.

Сын: Зубарев Иван Прохорвич

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Никитична

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Сидор Прохорович

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Никитична

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.11.1846 ст.
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