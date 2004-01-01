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Маслова Валентина Алексеевна
Маслова Валентина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
2004
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Маслова Анастасия Егоровна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать:
Маслова Анастасия Егоровна
Смерть
2004
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