Маслова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: Маслова Анастасия Егоровна

Смерть
2004
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