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Шестакова Марина Анатольевна
Шестакова Марина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1956
Пол
Женский
Отец
Шестаков Анатолий Васильевич
1928 г.р.
Мать
Титкова Раиса Павловна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956
Отец:
Шестаков Анатолий Васильевич
Мать:
Титкова Раиса Павловна
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