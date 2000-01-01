Шестакова Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Марина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1956

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956

Отец: Шестаков Анатолий Васильевич

Мать: Титкова Раиса Павловна

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