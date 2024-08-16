Безродный Тимофей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Безродный Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Безродная Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Безродный Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Безродный Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Безродный Пантелеймон Тимофеевич
Мать ребёнка: Безродная Марфа Михайловна
В 1812 году переведён из хутора Гнидина в слободу Поповку.
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Безродный Наум Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1816