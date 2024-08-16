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Безродный Тимофей

Место рождения

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безродная Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Безродный Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Безродная Марфа Михайловна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Безродный Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Безродный Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

Мать ребёнка: Безродная Марфа Михайловна

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
В 1812 году переведён из хутора Гнидина в слободу Поповку.
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Безродный Наум Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Смерть
До 1816
Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния

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