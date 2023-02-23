Овчинникова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Богачева Павла Григорьевна

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Мирон Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)

Смерть
Неизвестно
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