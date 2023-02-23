Овчинникова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Богачева Павла Григорьевна
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Мирон Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Никифорович ( Никитич)
Смерть
Неизвестно