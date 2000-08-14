Гулько (Ольховская) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулько (Ольховская) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1923

Дата смерти

14.08.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1923

Отец: Ольховский Лаврентий

Мать: Ольховская Агриппина

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Лунина Светлана

Отец ребёнка: Гулько Алексей

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулько Алексей

Рождение ребёнка
20.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулько Алексей

Харьков
Смерть
14.08.2000
Москва
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