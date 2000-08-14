Гулько (Ольховская) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1923
Дата смерти14.08.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1923
Отец: Ольховский Лаврентий
Мать: Ольховская Агриппина
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Лунина Светлана
Отец ребёнка: Гулько Алексей
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гулько Алексей
Рождение ребёнка
20.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гулько Алексей
Харьков
Смерть
14.08.2000
Москва