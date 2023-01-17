Авдонина (Ерохова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.07.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1940
Отец: Ерохов Иван Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1963
Отец ребёнка: Авдонин Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1976
Дочь: Игнатенко Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Авдонин Валерий Васильевич
Анива, Анивский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно