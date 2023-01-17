Авдонина (Ерохова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдонина (Ерохова) Галина Ивановна

Авдонина (Ерохова) Галина Ивановна

avatar

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1940

Отец: Ерохов Иван Николаевич

Мать: не указана

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1963

Сын: Авдонин Игорь Валерьевич

Отец ребёнка: Авдонин Валерий Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1976

Дочь: Игнатенко Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Авдонин Валерий Васильевич

Анива, Анивский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдонин Валерий Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close