Ширшов Елисей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения11.06.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911 ст.
Отец: Ширшов Афанасий Иванов
Мать: Ширшова Наталия Антонова
Деревни Нератовки крестьянин Афанасий Иванов Ширшев и законна жена его Наталия Антонова,оба православные
Крещение
12.06.1911 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Димитрий Евлампиев Трифонов и той же деревни крестьянская девица Феодосия Андреева
Смерть
Неизвестно