Ширшов Елисей Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиршов Елисей Афанасьев

Ширшов Елисей Афанасьев

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

11.06.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1911 ст.

Отец: Ширшов Афанасий Иванов

Мать: Ширшова Наталия Антонова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Афанасий Иванов Ширшев и законна жена его Наталия Антонова,оба православные
Крещение
12.06.1911 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Димитрий Евлампиев Трифонов и той же деревни крестьянская девица Феодосия Андреева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.