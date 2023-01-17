Новиков-Прибой (Новиков) Алексей Силыч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков-Прибой (Новиков) Алексей Силыч

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Место рождения

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.03.1877

Дата смерти

29.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1877 по 1899
Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1899 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1907
Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1913 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.04.1944
Москва, город федерального значения Москва
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