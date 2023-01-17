Новиков-Прибой (Новиков) Алексей Силыч
Место рождения
Дата рождения12.03.1877
Дата смерти29.04.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877 по 1899
Место жительства
С 1899 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1907
Место жительства
С 1913 по 1944
Смерть
29.04.1944