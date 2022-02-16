Рощева (Караваева) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощева (Караваева) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.11.1929

Дата смерти

16.02.2022

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1930 г.р.
1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929

Отец: Караваев Дмитрий Константинович

Мать: Караваева Ирина Степановна

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Пантелеевич

Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рощев Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощев Юрий Петрович

Смерть
16.02.2022
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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