Рощева (Караваева) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1929
Дата смерти16.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929
Рождение ребёнка
20.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Пантелеевич
Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рощев Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рощев Юрий Петрович
Смерть
16.02.2022
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край