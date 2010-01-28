Крутова Агрипина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова Агрипина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1931

Дата смерти

28.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1957

Сын: Крутов Александр Вениаминович

Отец ребёнка: Крутов Вениамин Леонидович

Золотовка, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутов Вениамин Леонидович

Смерть
28.01.2010
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