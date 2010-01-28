Крутова Агрипина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1931
Дата смерти28.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1957
Сын: Крутов Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Крутов Вениамин Леонидович
Золотовка, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.2010