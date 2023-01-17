Толмачёв Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1887
Дата смерти20.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1887
Место жительства
С 1906 по 1911
Яренский уезд Вологодской губернии
Место жительства
С 1917 по 1928
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1928 по 1932
Место жительства
С 1935
Смерть
20.09.1937