Толмачёв Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачёв Владимир Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

19.10.1887

Дата смерти

20.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1887
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1906 по 1911
Яренский уезд Вологодской губернии
Место жительства
С 1917 по 1928
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1928 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
20.09.1937
Москва, город федерального значения Москва
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