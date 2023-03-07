Рылов Петр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылов Петр Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1904

Сын: Рылов Семен Петров

Мать ребёнка: Рылова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
25.07.1904

Сын: Рылов Никифор Петров

Мать ребёнка: Рылова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
18.02.1907

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Рылова Мария Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рылова Мария Никифорова

Смерть
Неизвестно
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