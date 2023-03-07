Рылов Петр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1904
Сын: Рылов Семен Петров
Мать ребёнка: Рылова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
25.07.1904
Сын: Рылов Никифор Петров
Мать ребёнка: Рылова Мария Никифорова
Рождение ребёнка
18.02.1907
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Рылова Мария Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рылова Мария Никифорова
Смерть
Неизвестно