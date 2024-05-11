Калинина Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Калинин Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Калинин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1982
Сын: Калинин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Калинин Владимир Михайлович