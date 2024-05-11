Калинина Наталья Владимировна 1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1980

Сын: Калинин Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Калинин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1982

Сын: Калинин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Калинин Владимир Михайлович

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