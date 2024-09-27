Ильина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Евдокия

Место рождения

Радолец, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Радолец, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
03.02.1892

Муж: Сергеев Дмитрий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.06.1893 ст.

Дочь: Дмитриева Агрипина

Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: Дмитриева Мариамна

Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.06.1900 ст.

Сын: Дмитриев Петр

Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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