Ильина Евдокия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.02.1892
Муж: Сергеев Дмитрий
Рождение ребёнка
21.06.1893 ст.
Дочь: Дмитриева Агрипина
Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: Дмитриева Мариамна
Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий
Рождение ребёнка
16.06.1900 ст.
Сын: Дмитриев Петр
Отец ребёнка: Сергеев Дмитрий
Смерть
Неизвестно