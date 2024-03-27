Жданов (Пароваткина) Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1910
Дата смерти1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910
Рождение ребёнка
06.12.1928
Дочь: Нифанина Марья Петровна
Отец ребёнка: Жданов Петр Дмитриевич
д.Верятино, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданов Петр Дмитриевич
Смерть
1985