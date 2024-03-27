Жданов (Пароваткина) Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов (Пароваткина) Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1910

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910

Отец: Проваткин Матвей Тимофеевич

Мать: Проваткина Ксения Степановна

Рождение ребёнка
06.12.1928

Дочь: Нифанина Марья Петровна

Отец ребёнка: Жданов Петр Дмитриевич

д.Верятино, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданов Петр Дмитриевич

Смерть
1985
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