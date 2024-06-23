Логинова Людмила Васильевна 15.03.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинова Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЯЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1976

Отец: Афанасьев Василий

Мать: Афанасьева Александра

Рождение ребёнка
13.01.1997

Дочь: Логинова Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Логинов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
08.07.2001

Сын: Логинов Ярослав Сергеевич

Отец ребёнка: Логинов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
15.09.2005

Сын: Логинов Всеволод Сергеевич

Отец ребёнка: Логинов Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
10.07.2009

Сын: Логинов Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Логинов Сергей Юрьевич

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