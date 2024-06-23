Логинова Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1976
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1976
Отец: Афанасьев Василий
Мать: Афанасьева Александра
Рождение ребёнка
13.01.1997
Дочь: Логинова Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Логинов Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
08.07.2001
Сын: Логинов Ярослав Сергеевич
Отец ребёнка: Логинов Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
15.09.2005
Сын: Логинов Всеволод Сергеевич
Отец ребёнка: Логинов Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
10.07.2009
Отец ребёнка: Логинов Сергей Юрьевич