Лупашку Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупашку Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионченков Владислав Александрович

Рождение ребёнка
02.07.2009

Дочь: Ионченкова Алиса Владиславовна

Отец ребёнка: Ионченков Владислав Александрович

Рождение ребёнка
28.02.2014

Дочь: Ионченкова София Владиславовна

Отец ребёнка: Ионченков Владислав Александрович

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