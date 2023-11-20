Лупашку Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.2009
Дочь: Ионченкова Алиса Владиславовна
Отец ребёнка: Ионченков Владислав Александрович
Рождение ребёнка
28.02.2014
Дочь: Ионченкова София Владиславовна
Отец ребёнка: Ионченков Владислав Александрович