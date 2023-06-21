Veski Hilda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Veski Hilda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1919

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1919

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.06.1947

Сын: Veski (peters) Hillard

Отец ребёнка: Veski Leonhard

Cardiff, UK
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Veski Leonhard

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Veski Leonhard

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Veski Leonhard

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