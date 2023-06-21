Veski Hilda
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1947
Отец ребёнка: Veski Leonhard
Cardiff, UK
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Veski Leonhard
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Veski Leonhard
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Veski Leonhard