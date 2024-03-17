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Петр Иванов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Иван Алексеев

Мать: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1811 отец и дед куплен от коллежской ассесорши Кротковой в 798 году. Дворовый человек. Место исхода неизвестно.
Бракосочетание
До 1830 ст.

Жена: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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