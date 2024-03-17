Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Иван Алексеев
Мать: не указана
По РС 1811 отец и дед куплен от коллежской ассесорши Кротковой в 798 году. Дворовый человек. Место исхода неизвестно.
Бракосочетание
До 1830 ст.
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно