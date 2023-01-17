Ильюшин Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.03.1894
Дата смерти09.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909 по 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1911 по 1912
Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Место жительства
С 1912 по 1914
г. Таллин, Эстония
Место жительства
С 1918 по 1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1921 по 1977
Смерть
09.02.1977