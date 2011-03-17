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Бонта Игорь Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.11

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.11

Отец: Бонта Максим Вячеславович

Мать: Бонта Мария Александровна

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