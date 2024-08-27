Столбиков Алексей Николаевич
Место рожденияс. Барановка, Куриловский р-н, Саратовская обл.
Дата рождения17.04.1909
Дата смерти08.03.1977
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Столбикова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Столбикова) ?? Алексеевна
Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1929
Сын: Столбиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
03.01.1937
Дочь: Морева (Столбикова) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
21.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна
Смерть
08.03.1977