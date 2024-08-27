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Столбиков Алексей Николаевич

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Место рождения

с. Барановка, Куриловский р-н, Саратовская обл.

Дата рождения

17.04.1909

Дата смерти

08.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1909

Отец: Столбиков Николай

Мать: Столбикова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Столбикова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Столбикова) ?? Алексеевна

Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1929

Сын: Столбиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1937

Дочь: Морева (Столбикова) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
21.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Столбикова (Илюшкина) Анна Михайловна

Смерть
08.03.1977

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