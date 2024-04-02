Айдаралиева Тоту Тенирбердиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1975
Дочь: Айдаралиева Батма Маматкурбановна
Отец ребёнка: Маматкурбан Айдаралиевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айдаралиев Балтавай Маматкурбановичь
Отец ребёнка: Маматкурбан Айдаралиевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айдаралиев Доолат Маматкурбановичь
Отец ребёнка: Маматкурбан Айдаралиевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айдаралиева Зуура Маматкурбановна
Отец ребёнка: Маматкурбан Айдаралиевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айдаралиева Умсунай Маматкурбановна
Отец ребёнка: Маматкурбан Айдаралиевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айдаралиева Дурсун Маматкурбановна
Отец ребёнка: Маматкурбан Айдаралиевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айдаралиев Тойкул Маматкурбановичь
Отец ребёнка: Маматкурбан Айдаралиевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айдаралиев Тойчу Маматкцрбановичь
Отец ребёнка: Маматкурбан Айдаралиевичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айдаралиев Мераж Маматкурбановичь
Отец ребёнка: Маматкурбан Айдаралиевичь
Смерть
Неизвестно