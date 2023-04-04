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Кузмин Степан

Место рождения

Еремеево, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузмин Данил

Мать: не указана

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1917

Дочь: Пронина Ольга

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Митрофан

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Федор

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Петр

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Григорий

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Николай

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Варвара

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Анна

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Клавдия

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Александра

Мать ребёнка: Кузмина Татьяна

Еремеево, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузмина Татьяна

Смерть
Неизвестно
Еремеево, Тамбовская губерния
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