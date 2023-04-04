Кузмин Степан
Место рожденияЕремеево, Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузмин Данил
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1917
Дочь: Пронина Ольга
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Митрофан
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Федор
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Петр
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Григорий
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Николай
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Варвара
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Анна
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Клавдия
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Александра
Мать ребёнка: Кузмина Татьяна
Еремеево, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузмина Татьяна
Смерть
Неизвестно
Еремеево, Тамбовская губерния