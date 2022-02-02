Скакалова (Останина) Надежда Петровна
Место рожденияПермский край
Дата рождения11.11.1956
Дата смерти02.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1956
Пермский край
Рождение ребёнка
22.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скакалов Иван Иванович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скакалов Иван Иванович
Санкт-Петербург
Смерть
02.02.2022
Пермь