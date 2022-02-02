Скакалова (Останина) Надежда Петровна 11.11.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скакалова (Останина) Надежда Петровна

Место рождения

Пермский край

Дата рождения

11.11.1956

Дата смерти

02.02.2022

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1956

Отец: Останин Петр Николаевич

Мать: (Останина) Александра Степановна

Пермский край
Рождение ребёнка
22.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скакалов Иван Иванович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скакалов Иван Иванович

Санкт-Петербург
Смерть
02.02.2022
Пермь

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