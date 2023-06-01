Аксютина Елена- Веретенникова Вамильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1970 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1970 ст.
Отец: Аксютин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1989
Дочь: Веретенникова Ирина
Отец ребёнка: Веретенников .
Рождение ребёнка
18.06.1992
Дочь: Тришечкина - Веретенникова Татьяна
Отец ребёнка: Веретенников .
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веретенников .