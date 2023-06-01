Аксютина Елена- Веретенникова Вамильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксютина Елена- Веретенникова Вамильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1970 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1970 ст.

Отец: Аксютин Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1989

Дочь: Веретенникова Ирина

Отец ребёнка: Веретенников .

Рождение ребёнка
18.06.1992

Дочь: Тришечкина - Веретенникова Татьяна

Отец ребёнка: Веретенников .

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников .

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