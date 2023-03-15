Ащеулов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАщеулов Федор

Ащеулов Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ащеулов Павел

Мать: ?

Военная служба
01.07.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 10-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Атмиская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата события 01.07.... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close