Ащеулов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ащеулов Павел
Мать: ?
Военная служба
01.07.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 10-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Атмиская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата события 01.07.... Показать все
Смерть
Неизвестно