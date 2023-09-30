(Немцева) Антонина Терентиева
Место рождения
Дата рождения01.03.1909 ст.
Дата смерти19.07.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909 ст.
Крещение
04.03.1909 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: Кузьмин Егор Федотов д.Кузьмина Шипицинской волости и дочь Владивостокского мещанина девица Чикунова Анастасия Игнатьева
Смерть
19.07.1909 ст.
Умерла в возрасте 4 мес. от поноса