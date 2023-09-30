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(Немцева) Антонина Терентиева

Место рождения

Арынцаская, Барабинский округ, Сибирский край

Дата рождения

01.03.1909 ст.

Дата смерти

19.07.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909 ст.

Отец: Немцев Терентий Федоров

Мать: Немцева (Кузьмина Вдова) Анна Захарова

Арынцаская, Барабинский округ, Сибирский край
Крещение
04.03.1909 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: Кузьмин Егор Федотов д.Кузьмина Шипицинской волости и дочь Владивостокского мещанина девица Чикунова Анастасия Игнатьева
Смерть
19.07.1909 ст.
Арынцаская, Барабинский округ, Сибирский край
Умерла в возрасте 4 мес. от поноса

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