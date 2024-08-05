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Артюхин (?) Фадей ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин (?) Никифор Фадеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Артюхин (?) Пётр Фадеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Артюхин Тихон Фадеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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