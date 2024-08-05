Артюхин (?) Фадей ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артюхин (?) Никифор Фадеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Артюхин (?) Пётр Фадеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно