Смолякова (Голубева) Елена Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова (Голубева) Елена Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1875

Дата смерти

После 1893

Пол

Женский

Отец

До 1857 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1875

Отец: Голубев Илларион

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1893 ст.

Муж: Смоляков Фёдор Тимофеевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смоляков Фёдор Тимофеевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Раскольник безпоповского согласия. Первым браком. 17 лет 11 месяцев. Голубева Елена Иларионовна. Невеста. Казаческая девица Чесноковског... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1894 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Смоляков Фёдор Тимофеевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1893
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