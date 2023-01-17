Смолякова (Голубева) Елена Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1875
Дата смертиПосле 1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около ?.05.1875
Отец: Голубев Илларион
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Смоляков Фёдор Тимофеевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Раскольник безпоповского согласия. Первым браком. 17 лет 11 месяцев. Голубева Елена Иларионовна. Невеста. Казаческая девица Чесноковског... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1894 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Смоляков Фёдор Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1893