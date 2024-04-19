Попов Сидор Иванович
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: Попов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Попова Аксинья Варфоломеева
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Попов Ефим Сидорович
Мать ребёнка: Попова Аксинья Варфоломеева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Попова) Прасковья Сидоровна
Мать ребёнка: Попова Аксинья Варфоломеева
Смерть
1848 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область