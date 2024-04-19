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Попов Сидор Иванович

Место рождения

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: Попов Иван

Мать: не указана

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Аксинья Варфоломеева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Попов Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Попова Аксинья Варфоломеева

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Попов Ефим Сидорович

Мать ребёнка: Попова Аксинья Варфоломеева

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Попова) Прасковья Сидоровна

Мать ребёнка: Попова Аксинья Варфоломеева

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1848 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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