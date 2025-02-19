Петрунько (Староконь) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Староконь Антон
Мать: Староконь Мария
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
04.10.1930
Дочь: Снитко (Петрунько) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Петрунько Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Петрунько Николай Андреевич
Отец ребёнка: Петрунько Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1943
Сын: Петрунько Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Петрунько Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Петрунько Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Петрунько Андрей Яковлевич
Смерть
1987