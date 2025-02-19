Петрунько (Староконь) Александра Антоновна 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрунько (Староконь) Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Староконь Антон

Мать: Староконь Мария

Бракосочетание
Около 1929

Муж: Петрунько Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1930

Дочь: Снитко (Петрунько) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Петрунько Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Петрунько Николай Андреевич

Отец ребёнка: Петрунько Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
01.08.1943

Сын: Петрунько Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Петрунько Андрей Яковлевич

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Петрунько Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Петрунько Андрей Яковлевич

Смерть
1987
Дмухайловка, Дніпропетровська область

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