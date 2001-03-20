Климова (Эмих) Татьяна Николаевна
Место рожденияСоветский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Дата рождения01.01.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947
Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Бракосочетание
1964
Рождение ребёнка
05.01.1965
Сын: Климов Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Климов Валерий Иванович
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
07.05.1969
Дочь: Климова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Климов Валерий Иванович
Советский Союз,г. Омск