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Климова (Эмих) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша

Дата рождения

01.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947

Отец: Эмих Николай Романович

Мать: Эмих Екатерина Александровна

Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Бракосочетание
1964

Муж: Климов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1965

Сын: Климов Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Климов Валерий Иванович

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
07.05.1969

Дочь: Климова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Климов Валерий Иванович

Советский Союз,г. Омск
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