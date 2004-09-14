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Осипишин Кирилл Вадимович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2004

Отец: Осипишин Вадим Николаевич

Мать: Осипишина Анна Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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