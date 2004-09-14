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Осипишин Кирилл Вадимович
Осипишин Кирилл Вадимович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
14.09.2004
Пол
Мужской
Отец
Осипишин Вадим Николаевич
1969 г.р.
Мать
Осипишина (Петрушкова) Анна Владимировна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2004
Отец:
Осипишин Вадим Николаевич
Мать:
Осипишина Анна Владимировна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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