Лейко Николай
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения10.01.1937
Дата смерти03.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937
Отец: Лейко Егор
Мать: Лейко (Яско) Анна
Лепель, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Мильчанина) Нина
Мать ребёнка: Мильчанина (Шауро) Анна
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Симанова (Мильчанина) Людмила
Мать ребёнка: Мильчанина (Шауро) Анна
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
С 1960 по 1962
Дочь: Ахмедова (Лейко) Ирина
Мать ребёнка: Мария
Лепель, Беларусь
Смерть
03.02.1988