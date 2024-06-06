Лейко Николай 10.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Николай

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

10.01.1937

Дата смерти

03.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937

Отец: Лейко Егор

Мать: Лейко (Яско) Анна

Лепель, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Мильчанина) Нина

Мать ребёнка: Мильчанина (Шауро) Анна

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Симанова (Мильчанина) Людмила

Мать ребёнка: Мильчанина (Шауро) Анна

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
С 1960 по 1962

Дочь: Ахмедова (Лейко) Ирина

Мать ребёнка: Мария

Лепель, Беларусь
Смерть
03.02.1988

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