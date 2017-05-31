Козуб Корней Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козуб Корней Сильвестрович

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Место рождения

С. Малая Березна Сквирского уезда Киевской губерн

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Малая Березна Сквирского уезда Киевской губерн
Рождение ребёнка
16.02.1931

Дочь: Козуб Зара Корнеевна

Мать ребёнка: Качур Юхтымия Саввовна

С. Березна Володарского района Киевской области
Смерть
1943
Донбасс, Украина
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