Козуб Корней Сильвестрович
Место рожденияС. Малая Березна Сквирского уезда Киевской губерн
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
С. Малая Березна Сквирского уезда Киевской губерн
Рождение ребёнка
16.02.1931
Дочь: Козуб Зара Корнеевна
Мать ребёнка: Качур Юхтымия Саввовна
С. Березна Володарского района Киевской области
Смерть
1943
Донбасс, Украина